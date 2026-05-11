Ο Παναθηναϊκός απαγόρευσε την είσοδο στους οπαδούς με τις κροτίδες!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εντόπισε τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και τους απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο, καθώς και στο δικαίωμα να έχουν διαρκείας.

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για κροτίδες που έπεσαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει ο κόσμος να δώσει το παρών στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο πιθανότατα τελευταίο ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Τριφυλλιού.

Οι ''πράσινοι'' ενημέρωσαν το απόγευμα της Δευτέρας πως ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ τους απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο αλλά και την δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Τέλος, η αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης κατατέθηκε από τον Παναθηναϊκό και θα υπάρχει απάντηση εντός των επόμενων ημερών.