Την τελική αποστολή της για το Μουντιάλ 2026 έκανε γνωστή η Νέα Ζηλανδία, με τον προπονητή της, Ντάρεν Μπέιζλι να συμπεριλαμβάνει σ' αυτήν κι έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος για τον 36χρονο επιθετικό Κώστα Μπαρμπαρούση, ο οποίος αγωνίστηκε στο «τριφύλλι» τη σεζόν 2012-2013, πραγματοποιώντας 14 συμμετοχές. Εκείνος πλέον αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας και την Γουέστερν Σίδνεϊ.

Ακόμη σε κείνη βρέθηκε τόσο ο πρώην παίκτης του παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Σουόνσι, Μάρκο Στάμενιτς όσο και ο μεγάλος σταρ της ομάδας, ο επιθετικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρις Γουντ.

Αναλυτικά η αποστολή της Νέας Ζηλανδίας

Τερματοφύλακες: Μαξ Κρόκομπ (Μίλγουολ), Άλεξ Πόλσεν (Λέχια Γκντανσκ), Μάικλ Γουντ (Όκλαντ).

Αμυντικοί: Τιμ Πέιν (Γουέλινγκτον Φοίνιξ), Φράνσις Ντε Βρις (Όκλαντ), Τάιλερ Μπίντον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Μάικλ Μπόξαλ (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Λιμπεράτο Κακάτσε (Ρέξαμ), Νάντο Πιζνάκερ (Όκλαντ), Φιν Σούρμαν (Πόρτλαντ Τίμπερς), Κάλαν Έλιοτ (Όκλαντ), Τόμι Σμιθ (Μπρέιντρι Τάουν).

Μέσοι: Τζο Μπελ (Βίκινγκ ΦΚ), Ματ Γκάρμπετ (Πίτερμπορο Γιουνάιτεντ), Μάρκο Στάμενιτς (Σουόνσι), Σάρπριτ Σινγκ (Γουέλινγκτον Φοίνιξ), Άλεξ Ρούφερ (Γουέλινγκτον Φοίνιξ), Ράιαν Τόμας (ΠΕΚ Τσβόλε).

Επιθετικοί: Κρις Γουντ (Νότινγχαμ Φόρεστ), Έλι Τζαστ (Μάδεργουελ), Κόστα Μπαρμπαρούσες (Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς), Μπεν Γουέιν (Πορτ Βέιλ), Μπεν Ολντ (Σεντ Ετιέν), Κάλουμ ΜακΚάουατ (Σίλκεμποργκ), Τζέσι Ράνταλ (Όκλαντ), Λάχλαν Μπέιλις (Νιούκαστλ Τζετς).