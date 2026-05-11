Παναθηναϊκός: Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ λένε οι Ουκρανοί
Η ουκρανική ιστοσελίδα «sport.ua» ανέφερε πως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ ενδέχεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων».
Ο Ισπανός τεχνικός φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να συνεχίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» και την επόμενη σεζόν, παρ' ότι έχει ενεργό συμβόλαιο με την ομάδα και για του χρόνου, και όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις διάφορα ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Ένα εξ' αυτών είναι και του Ουκρανού τεχνικού, ο οποίος είχε φτάσει πολύ κοντά στο αθηναϊκό κλαμπ το φθινόπωρο, προτού αναλάβει ο Μαδριλένος κόουτς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που αναφέρει η ιστοσελίδα της πατρίδας του εκείνος ήρθε στη χώρα μας δύο εβδομάδες πριν και συζήτησε με τον Παναθηναϊκό φέρνοντας ξανά σε ισχύ το deal που είχε επιτευχθεί πριν λίγους μήνες.
Αυτός αποχώρησε από την εθνική Ουκρανίας στα τέλη του Απριλίου, αφού δεν κατόρθωσε να την οδηγήσει στα τελικά του Μουντιάλ και είναι πλέον ελεύθερος.
«Αβάσιμα» χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρονται ο Παναθηναϊκός
Από την πλευρά του το «τριφύλλι» προχώρησε σε άμεση διάψευση στα όσα αναφέρει το δημοσίευμα αυτό τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Δεν έχει καθόλου βάση τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο».
