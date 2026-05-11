Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ισόπαλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους Γιακουμάκη και Σάντσεζ να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Χρόνος για ανάσες δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στη Νέα Μεσημβρία και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Το σημερινό πρόγραμμα είχε διαφορετικό περιεχόμενο για όσους βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στον Πειραιά και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Οι βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης με δουλειά στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δίτερμα, με το τεχνικό επιτελείο να στρέφει ήδη όλη την προσοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Στα θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου καταγράφεται η επιστροφή των Γιώργου Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσεζ σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, καθώς αμφότεροι προπονήθηκαν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αντίθετα, οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισαν θεραπεία και παραμένουν εκτός κανονικού προγράμματος.

Από την αναμέτρηση της Τούμπας θα απουσιάσει ο Χρήστος Ζαφείρης που δε θα βρίσκεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο 23χρονος μέσος αντίκρισε κίτρινη κάρτα, συμπληρώνοντας συνολικά τρεις στα πλέι οφ της Stoiximan Super League και θα εκτίσει αυτόματα ποινή μίας αγωνιστικής.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ θα συνεχιστεί την Τρίτη (12/05) με απογευματινή προπόνηση στις 17:00.