Γιάννης Κωνσταντέλιας: Μια ομάδα μόνος του μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης»

O Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον ΠΑΟΚ που έμεινε ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης, χάρη στον Γιάννη Κωνσταντέλια και έχει ένα υστερόγραφο για το μέλλον του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήρε ξανά τον ΠΑΟΚ από το χέρι και θύμισε γιατί θεωρείται κάτι πολύ περισσότερο από ένα μεγάλο ταλέντο.

Ο «Δικέφαλος» έμεινε ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, μετά το ισόπαλο 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι αυτό το οφείλει στις αποκρούσεις του Γίρι Παβλένκα και στα μαγικά του «Ντέλια». Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι σε μεγάλα κομμάτια του αγώνα, δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά έπεσαν (ξανά) πάνω σε έναν εκπληκτικό Παβλένκα και έναν φοβερό και τρομερό Κωνσταντέλια.

Κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός δεν έχει έναν παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια. Έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί σχεδόν μόνος του να πάρει μια ομάδα από το χέρι και να την κρατήσει όρθια σε μια τόσο δύσκολη βραδιά. Ο «Ντέλιας» υπέγραψε ουσιαστικά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, σε ένα αποτέλεσμα που από έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ.

Ο «Mr. Breeze» είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια. Και, πολύ πιθανό, ένας από τους πιο χαρισματικούς μεσοεπιθετικούς της Ευρώπης στην ηλικία του. Τελεία και παύλα. Γιατί ο υπόλοιπος ΠΑΟΚ, στην πλειοψηφία του, ήταν ξανά μακριά από τον καλό του εαυτό.

Παρατηρώντας τον Κωνσταντέλια να «χορεύει» στο χορτάρι του Φαλήρου, δύσκολα δεν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται πόσο τυχερός είσαι που ζεις την εποχή αυτού του παιδιού. Ο «Ντέλιας» του ΠΑΟΚ είναι το εύλογο talk-of-the-town, γιατί καταφέρνει να ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες το γάλα. Γιατί, απλούστατα, εκτός από ποδοσφαιριστής, εκτός από πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, συμβαίνει να διαθέτει την προσωπικότητα -ναι, στα 23 χρόνια- του μεγάλου ποδοσφαιριστή. Και αυτό δεν είναι κάτι που διδάσκεται.

Ανέκαθεν, ο Γιάννης ήταν παιδί που άφηνε το παιχνίδι του «to do all the talking». Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. Δεν χρειαζόταν, επίσης, να γράψει κανείς τίποτα. Μιλούσε το πώς έπαιζε. Για την ακρίβεια, φώναζε μέσα από αυτό.

Και τώρα πια δεν μιλάμε απλά για ένα μεγάλο ταλέντο. Ο 23χρονος Βολιώτης έχει μεγαλώσει, έχει ωριμάσει και εξελίσσεται στον πιο επιδραστικό παίκτη του ΠΑΟΚ. Είναι ο ηγέτης της νέας γενιάς του Δικεφάλου. Ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει μόνος του τη ροή ενός αγώνα. Ο δημιουργός που όταν βρει ρυθμό, παρασύρει μαζί του ολόκληρη την ομάδα.

Η φετινή του σεζόν είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Τη στιγμή που η ποδοσφαιρική Ευρώπη υποκλινόταν στο ταλέντο του μετά από βραδιές όπως εκείνη απέναντι στη Λιλ, ήρθαν τραυματισμοί και δύο θλάσεις να τον αφήσουν πίσω. Κι όμως, ακόμη και έτσι, κατάφερε να γράψει 14 γκολ και 9 ασίστ σε 38 συμμετοχές. Αριθμοί που λένε πολλά, αλλά πάλι δεν αρκούν για να περιγράψουν πλήρως την επιρροή του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Η 4η αγωνιστική των Playoffs εξηγεί, ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, γιατί η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες που την κυνηγούσαν δεν είχαν φέτος τη σταθερότητα και την προσωπικότητα να κερδίσουν τα παιχνίδια που όφειλαν να πάρουν. Ούτε καν το χθεσινό.

Παίζοντας με… εννιά παίκτες (Μεϊτέ και Ιβανούσετς είτε υπήρχαν στο τερέν, είτε όχι ήταν το ίδιο και το αυτό) μέχρι να ρίξει ο Λουτσέσκου στο ματς, Τάισον και Οζντόεφ, ο ΠΑΟΚ ήταν μόνο οι εκλάμψεις του Κωνσταντέλια, από το 1-0 και μετά άρχισε να παίζει το ποδόσφαιρο που ξέρει και μπορεί κάτι που του αφήνει ελπίδες ενόψει της Τετάρτης.

Οι «ασπρόμαυροι», πάντως, έμεινε αήττητος για πέμπτο συνεχόμενο επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό και έγραψαν ιστορία με αυτό το σερί των τριών νικών και δύο ισοπαλιών. Για να αποκτήσει, όμως, πραγματική αξία αυτή η επίδοση, ο Δικέφαλος θα πρέπει τώρα να κερδίσει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

ΥΓ: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήδη συζητούν για το μέλλον του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τα πρώτα δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν ξανά την εμφάνισή τους και μοιάζει βέβαιο πως για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι ο «Ντέλιας» θα είναι το πιο «καυτό» όνομα του ελληνικού μεταγραφικού παζαριού.

Τα δεδομένα, πάντως, αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ τον έχει «δεμένο» με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να παραμείνει στην Τούμπα. Για να αλλάξει πραγματικά το σκηνικό, αν και όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση που να καλύπτει όλα τα «θέλω» και των δύο πλευρών. Και του ΠΑΟΚ και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιθυμία μόνο της μίας πλευράς δεν αρκεί.