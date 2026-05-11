Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης κάλεσε όλα τα καταστήματα της πόλης να μείνουν κλειστά την ώρα του «τελικού» του Αστέρα AKTOR με τον Πανσερραϊκό.

Ο Αστέρας AKTOR έχει μπροστά του τον απόλυτο «τελικό» παραμονής, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, στην Τρίπολη. Οι Κιτρινομπλέ την περασμένη αγωνιστική βγήκαν από την επικίνδυνη ζώνη και άφησαν τους Σερραίους στο -1 και συνεπώς με νίκη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα κάνουν αποφασιστικό βήμα παραμονής.

Φυσικά οι παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου θα χρειαστούν τη στήριξη των Αρκάδων φιλάθλων από την εξέδρα και η τοπική κοινωνία καλείται να στηρίξει την ομάδα της πόλης, όπως άλλωστε έχει κάνει το κλαμπ για την Τρίπολη αυτά τα 19 χρόνια παρουσίας στη Super League.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης κάλεσε όλα τα καταστήματα της πόλης να μείνουν κλειστά την ώρα του «τελικού», ώστε να βρεθούν στο γήπεδο όσοι περισσότεροι φίλαθλοι γίνεται ώστε να ωθήσουν τον Αστέρα AKTOR στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται.

Η πρόταση είναι όλα τα καταστήματα να κλείσουν στις 17:00, δύο ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, έπειτα από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος κ Παναγιώτης Πιτερός μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την απόφαση του να προτείνει στον εμπορικό κόσμο της πόλης, συμβολικό κλείσιμο των καταστημάτων στις 17:00 την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουμε δυναμικό «παρών» στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδας του ΑΣΤΕΡΑ Aktor για την παραμονή της στην κατηγορία.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή για την πόλη και την ομάδα μας, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί επαγγελματίες, εργαζόμενους και πολίτες να σταθούν ενωμένοι δίπλα στον ΑΣΤΕΡΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Τρίπολη στηρίζει τις δυνάμεις και τα σύμβολά της.

Ο αθλητισμός ενώνει την τοπική κοινωνία και η παρουσία όλων μας στο πλευρό της ομάδας αποτελεί μήνυμα στήριξης, αισιοδοξίας και ενότητας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα του Συλλόγου και να βρεθούμε όλοι μαζί στο γήπεδο, στηρίζοντας τον ΑΣΤΕΡΑ στη μεγάλη αυτή προσπάθεια».