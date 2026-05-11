Δούκας: «Προχωράει η κατασκευή βασικού οδικού άξονα στον Ελαιώνα»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Ο Δούκας

Εκτός από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, προχωρούν και τα συνοδά έργα στον Βοτανικό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας έδωσε ένα ακόμη update για την Διπλή Ανάπλαση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη πλέον. Αυτή τη φορά δεν αναφέρθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ή τους χώρους πρασίνου, αλλά στο οδικό δίκτυο που δημιουργείται εκεί.

Εκείνος ανέβασε βίντεο από τα έργα που γίνονται για την κατασκευή της νέας Λεωφόρου Προφήτη Δανιήλ, η οποία θα γίνει ο βασικός οδικός άξονας του νέου οδικού δικτύου μήκους 8 χλμ. που φτιάχνεται στον Ελαιώνα.

Ο συγκεκριμένος δρόμος θα έχει μήκος 1,3 χλμ. και θα συνδέει τη Λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλλη, ένα έργο πνοής που θα αποσυμφορίσει σε κάποιον βαθμό τον Κηφισό.

Ο Δούκας

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

     

