Ο Δήμαρχος Αθηνών, κ. Χάρης Δούκας έδωσε το τελευταίο update αναφορικά με τις εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, έδωσε ο Δήμαρχος Αθηνών το πρωί της Δευτέρας (30/3). Ο κ. Χάρης Δούκας μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Αταίριαστοι», αναφερόμενος στα έργα.

Αρχικά, εξήγησε πως τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως το στέγαστρο του γηπέδου σχεδιάζεται από Ιταλούς στο Τρεβίζο. Εν συνεχεία, αποκάλυψε πως επιμέρους τμήματα θα αρχίσουν να καταφθάνουν τον Ιούνιο, ενώ τέλος είπε πως θα γίνει μια σπουδαία ανάπλαση στον περιβάλλοντα χώρο, με παιδικές χαρές, γήπεδα μπάσκετ, beach volley και πάρκο.

Τα λόγια του Χάρη Δούκα:

«Τα πράγματα πάνε εξαιρετικά. Το στέγαστρο αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται από Ιταλούς, στο Τρεβίζο. Θα υπάρξει ειδική αποστολή, θα πάω κι εγώ, μόλις είναι έτοιμα τα πράγματα, με σκοπό τον Ιούνιο να έρχονται τα επιμέρους τμήματα, να τοποθετηθούν γύρω από το γήπεδο και με μία δύσκολη διαδικασία θα αρχίσουν να χτίζονται για να μπορέσει να πάρει μορφή.

Να πω επίσης, ότι στην περιοχή εκεί, αμέσως μετά το Πάσχα θα κάνουμε μία τρομακτική ανάπλαση. Θα δώσουμε παιδικές χαρές, γήπεδα μπάσκετ, beach volley και πάρκο αμέσως λίγο κάτω από την Αθηνάς σε μία περιοχή που την έχουμε κάνει μία νέα πλατεία», ανέφερε.