Superleague, playoffs (4η αγ.): Η βαθμολογία που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ!
Η ΑΕΚ με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 94' πήρε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με το Χ στο Φάληρο πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε!
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4η αγωνιστική)
1. AEK 70
2. ΠΑΟΚ 62
3. Ολυμπιακός 62
4. Παναθηναϊκός 51
H επόμενη αγωνιστική (5η - Τετάρτη 13 Μαϊου)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)
Η τελευταία αγωνιστική (6η - Κυριακή 17 Μαϊου)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
