Superleague, playoffs (4η αγ.): Η βαθμολογία που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 94' πήρε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με το Χ στο Φάληρο πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε!

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4η αγωνιστική)

1. AEK 70

2. ΠΑΟΚ 62

3. Ολυμπιακός 62

4. Παναθηναϊκός 51

H επόμενη αγωνιστική (5η - Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

Η τελευταία αγωνιστική (6η - Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

