Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που στέφθηκε πανάξια πρωταθλήτρια κατακτώντας τον τίτλο κόντρα σε όλους και σε όλα γιατί έφτιαξε την καλύτερη ομάδα και δικαιώθηκε.

Τι ζήσαμε! Ένα σενάριο γραμμένο αποκλειστικά για την ΑΕΚ! Πριν δύο χρόνια στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Βικελίδης, ο Ανσαριφάρντ δεν βρήκε την κεφαλιά λίγο καλύτερα για να τη στείλει προς τα μέσα, που αν γινόταν θα... έπεφτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά η ζωή ό,τι δεν σου δίνει κάποιες φορές, στο επιστρέφει. Και το βράδυ της Κυριακής ο Ζοάο Μάριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν έστελνε την μπάλα στα δίχτυα θα προκαλούσε αυτή την έκρηξη στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα της Ένωσης!

Η ΑΕΚ κόντρα σε όλους και σε όλα σηκώνει πανάξια τον 14ο τίτλο της ιστορίας της αποδεικνύοντας ότι ακόμα κι αν έχεις τα πάντα απέναντί σου, εφόσον διαθέτεις σωστό ποδοσφαιρικό πλάνο και πίστη σε αυτό, τότε στο τέλος δικαιώνεσαι. Μια χρονιά... μαραθώνιος, η οποία ξεκίνησε μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου στα προκριματικά του Conference League, ολοκληρώνεται μετά από 50+ ματς τώρα τον Μάιο με την ΑΕΚ να σφραγίζει το πρωτάθλημα έχοντας φτάσει και στα προημιτελικά της Ευρώπης!

Τότε μέσα στο κατακαλόκαιρο ο μεγάλος στόχος ήταν ένας. Η ΑΕΚ να επιστρέψει στην Ευρώπη και να μπει σε League Phase χωρίς περιθώριο λάθους. Αν τότε ο οποιοσδήποτε έλεγε ακόμα και στον πιο αισιόδοξο φίλο της Ένωσης ότι η ομάδα του θα μπορούσε στο τέλος της σεζόν να στεφθεί πρωταθλήτρια και να αγγίξει τους «4» του Conference League μάλλον θα τον περνούσε για... τρελό! Να όμως που η εξέλιξη ήταν αυτή ακριβώς. Γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος πίστεψε στους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς και όλοι μαζί έφτιαξαν την καλύτερη ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος με την αξία της!

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη τη σεζόν. Όπως είπε και ο ίδιος προφανώς και υπήρξαν και τα σκαμπανεβάσματα και οι κακές στιγμές, όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Όμως οι κιτρινόμαυροι έβρισκαν πάντα σχετικά γρήγορα τον βηματισμό τους και την κρίσιμη στιγμή των play offs, εκεί όπου θα παίζονταν όλα, ήταν αυτοί που έπρεπε. Διπλό στο Φάληρο, εμφατική νίκη επί του ΠΑΟΚ, παραλίγο διπλό και στη Λεωφόρο, το οποίο δεν ήρθε λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας και νίκη με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία ήρθε με συγκλονιστικό τρόπο στο φινάλε για να πανηγυριστεί έξαλλα ο τίτλος!

Εκεί που όλα έδειχναν να στραβώνουν στο 0-1 του Τεττέη, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και κατάφερε με αποφασιστικότητα και πείσμα να το γυρίσει και να πάρει τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, εκμεταλλευόμενη και το ισόπαλο αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Με έναν Πινέδα που ήταν παντού, με τον Ζίνι που έδωσε τρομερή ενέργεια με το που μπήκε στο ματς και με μια ακόμα αλλαγή, τον... unsung hero Ζοάο Μάριο, ο οποίος έβαλε το γκολ που πανηγυρίστηκε όσο κανένα άλλο μέσα στη φετινή σεζόν για να δώσει στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα! Αλλά αυτός ο τίτλος είναι αποτέλεσμα της συνολικής ομαδικής δουλειάς που έγινε από την αρχή ως τον τέλος με την Ένωση να έχει τόσους πολλούς πρωταγωνιστές.

Αν κανείς καθίσει και το πάρει από την αρχή, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι παίκτες του ρόστερ είχαν συνεισφορά σε αυτή την επιτυχία. Από το τέρμα ως την επίθεση, άπαντες κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν τις δικές τους στιγμές που έκαναν τη διαφορά για να οδηγήσουν την ΑΕΚ σε αυτό που σε πολλούς έμοιαζε ακατόρθωτο στο ξεκίνημα της σεζόν. Όταν μια ομάδα που προερχόταν από 0/6 στα περσινά play offs και με έναν νέο προπονητή ξεκινούσε να χτίζει κάτι καινούργιο χωρίς τον παραμικρό λόγο στο παρασκήνιο. Αλλά με καθημερινή σκληρή δουλειά, εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της, ταπεινότητα και με το ρητό του Νίκολιτς, το «παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατάτε ποτέ», έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Ένα πρωτάθλημα που το πανηγύρισαν όλοι με την ψυχή τους στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο κόσμος που σε όλη τη σεζόν επιβεβαίωσε την τρομερή ένωσή του με την ομάδα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο γιορτάζοντας μαζί με τους παίκτες, τον Νίκολιτς, το τεχνικό επιτελείο και τους ανθρώπους της ομάδας. Με το πάρτι να μεταφέρεται έξω στην πλατεία του Αετού και στα μαγαζιά της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κι αυτό ήταν μόνο η αρχή για όσα θα ακολουθήσουν την ερχόμενη Κυριακή στη φιέστα του τίτλου με τον Ολυμπιακό... Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για 14η φορά, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα που κατακτά και η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να σηκώσει ξανά την κούπα!