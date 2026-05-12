Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν είχε καλή βραδιά στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, αλλά φέτος έχει σκοράρει 18 γκολ, τα περισσότερα από κάθε άλλο ερυθρόλευκο και με διαφορά.

Ο Ελ Καμπί δεν πήρε καθόλου καλό αγωνιστικό βαθμό στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (1-1) χάνοντας τουλάχιστον 2 τετ α τετ απέναντι στον γκολκίπερ Παβλένκα και γενικά μην καταφέρνοντας να βρει δίχτυα, στοιχείο που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα.

Έχει ωστόσο τη σημασία του να δούμε τα τέρματα που έχει ο Μαροκινός και συγκριτικά και με τα γκολ των ακραίων κυνηγών φέτος στο Πρωτάθλημα. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει 18 τέρματα μετά από 25 αγώνες ενώ ο δεύτερος ιεραρχικά στράικερ των Πειραιωτών, ο Μεχντί Ταρέμι, έχει καταγράψει 10 γκολ φέτος σε 21 συμμετοχές.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν παίρνει – και δεν πήρε φέτος – σημαντικό αριθμό γκολ από τους εξτρέμ του και αυτή η συνθήκη ισχύει και για τους χαφ. Φτάνοντας στο σήμερα οι Πειραιώτες έχουν πάρει 3 γκολ από τον Ζέλσον σε 24 αγώνες, 2 από τον Ποντένσε σε 19 αγώνες ενώ 1 γκολ είχε βάλει σε 13 ματς ο Στρεφέτσα που αποχώρησε τον Γενάρη. Άρα οι δύο σέντερ φορ του έχουν βάλε 28 γκολ έναντι μόνο 5 των βασικών ακραίων κυνηγών του συλλόγου και έξι στο σύνολο μαζί και με το τέρμα του Στρεφέτσα.

Τα γκολ των βασικών επιθετικών

Ελ Καμπί: 18 γκολ σε 25 αγώνες με 80 τελικές

Ταρέμι: 10 γκολ σε 21 αγώνες με 47 τελικές

Τα γκολ των βασικών εξτρέμ