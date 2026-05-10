Φτωχός συγγενής στα play offs ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για ακόμη ένα βράδυ απογοήτευσης, κατωτερότητας και ποδοσφαιρικής μιζέριας για τον Παναθηναϊκό που έγινε... καλεσμένος στο πάρτι τίτλου της ΑΕΚ.

Τέσσερα ματς στα play offs. Δύο ήττες, δύο ισοπαλίες, ένα γκολ υπέρ. Τι άλλο να πεις και τι να γράψεις για αυτόν τον Παναθηναϊκό των... επιτευγμάτων και των κατορθωμάτων σύμφωνα με τον προπονητή του, τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος παρουσιάζει το χειρότερο Τριφύλλι σε αυτή την διαδικασία, μία ομάδα που συμπεριφέρεται στο χορτάρι σαν σύλλογος που έχει την νοοτροπία να παραμείνει στην κατηγορία, παίζοντας μόνιμα για την ισοπαλία, για να κλέψει τα παιχνίδια, με ένα στιλ ποδοσφαίρου υποτιμητικό για το μέγεθος του κλαμπ και το ρόστερ. Ο Ισπανός, φυσικά, δεν άνοιξε μόνος του την πόρτα και μπήκε, η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως για αυτή την άθλια σεζόν, την διοίκηση του κλαμπ. Μην συνεχίζουμε την μιζέρια. Τα ''μπράβο'' για την προσπάθεια, και '' ήμασταν ανταγωνιστικοί'' είναι οπτική που δεν μπορεί να αφορά τον Παναθηναϊκό αλλά ομάδες μικρότερου βεληνεκούς.

Ας συνεχίσουμε με κάτι θετικό και ας είναι για τον αντίπαλο, την πρωταθλήτρια, ΑΕΚ.

Η Ένωση είναι απόλυτα δίκαια η ομάδα που κατακτά τον φετινό τίτλο. Η πιο σταθερή ομάδα της Super League, η ομάδα που ο προπονητής της παρότι ήρθε το καλοκαίρι, κατάφερε άμεσα να βάλει την σφραγίδα του, να περάσει την φιλοσοφία του, να εκμεταλλευθεί το ρόστερ που βρήκε, χωρίς να ζητά... δεκαπέντε μεταγραφές βασικών, χωρίς να υποτιμά την ομάδα του, χωρίς να ψάχνει δικαιολογίες. Δούλεψε, δούλεψε, δούλεψε, είχε ξεκάθαρες ιδέες και δικαιώθηκε.

Δύο λόγια για το ματς.

Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλή οργάνωση και συνέπεια πίσω από την μπάλα, έκλεισε τους διαδρόμους στην ΑΕΚ και κράτησε σε χαμηλά επίπεδα την δημιουργία της Ένωσης στο πρώτο μέρος. Το Τριφύλλι στο πρώτο τέταρτο πίεσε ψηλά, έπειτα γύρισε αρκετά μέτρα πίσω αλλά με εξαίρεση ένα σουτ του Κοϊτά στο 7' που έβγαλε ο Λαφόν και δύο τελικές από Πινέδα και Περέιρα που κατέληξαν πάνω στον Ιβοριανό κίπερ, δεν απειλήθηκε. Η τραγική επιθετική λειτουργία δεν άλλαξε ούτε στο πρώτο μέρος του ντέρμπι, καθώς το βασικό σχέδιο παρέμεινε το ίδιο. Μεγάλες μεταβιβάσεις προς τον Τεττέη, αρκετές μάλιστα και από τον Λαφόν. Ο Έλληνας φορ έχασε πολλές μονομαχίες(δεν γίνεται κάθε βράδυ να μπαίνει σε super hero mode) και με εξαίρεση την μεγάλη ευκαιρία του Παντελίδη στο 5,' οι ''πράσινοι'' δεν είχαν άλλη μεγάλη στιγμή μέσα από το κουτί. Ο κορυφαίος της ομάδας του Μπενίτεθ, Κοντούρης, απείλησε με μακρινό σουτ στο 38' ενώ στο πλευρό του σε επίπεδο εικόνας στάθηκε στο ίδιο ύψος ο Τσέριν που για δεύτερο σερί ματς είχε πολύ καλή εικόνα στο χορτάρι.

Το δεύτερο μέρος είχε ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Μετά από ένα απίθανο λάθος του Πήλιου που πούλησε την μπάλα μετά από στατική φάση, ο Παντελίδης έτρεξε το μισό γήπεδο, ο Τσέριν με σουτάρα σημάδεψε το δοκάρι και ο Τεττέη που βγήκε πρώτος στη μπάλα, με υπέροχη κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Από το σημείο αυτό και μετά οι ''πράσινοι'' χάθηκαν από το γήπεδο. Άφησαν την μπάλα στην ΑΕΚ, είχαν παθητικό ρόλο και αυτή την στάση την τιμώρησε το τρομερό τελείωμα του Ζίνι στο 72'.

Η είσοδος του Σιώπη και του Ζαρουρί σε συνδυασμό με την ανεξήγητη νευρικότητα της ΑΕΚ μετά την ισοφάριση, έδωσαν στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να ανασάνει μετά την απίθανη χαμένη ευκαιρία του Ζίνι, όπου στο 76' σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι προ κενής εστίας. Ο Παναθηναϊκός από το 85' και μετά κλείστηκε στα καρέ του, η ΑΕΚ είναι ομάδα που ξέρει να διασπά αντίπαλες άμυνες και με το γκολ του Ζοάο Μάριο πήρε το παιχνίδι και το πρωτάθλημα.

Τα σπουδαία για τον Παναθηναϊκό θα έρθουν από τις 18 Μαϊου, τώρα είναι ένα πικρό ποτήρι που πρέπει να το πιει ο σύλλογος μέχρι το τέλος, πληρώνοντας τα λάθη του.

