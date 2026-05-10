ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: «Φαρμακερή» αντεπίθεση με Παντελίδη, δοκάρι ο Τσέριν και 0-1 ο Τεττέη
O μαθηματικά αδιάφορος Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με σκόρερ τον Ανδρέα Τεττέη.
Στο 63ο λεπτό ο Πήλιος έκανε μεγάλο λάθος στα μετόπισθεν, ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Τσέριν, ο οποίος με δυνατό σουτ σημάδεψε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεττέη με κεφαλιά έκανε το 0-1 και πανηγύρισε έξαλλα, προκαλώντας αντιδράσεις εντός γηπέδου αλλά και από την εξέδρα.
Όγδοο γκολ του διεθνή φορ σε 21 εμφανίσεις με την πράσινη φανέλα και 14ο στη σεζόν μαζί με τα έξι που είχε πετύχει με την Κηφισιά.
