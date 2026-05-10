Το γλέντι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ συνεχίστηκε και έξω από το γήπεδο με τον κόσμο της Ένωσης να κάνει τη νύχτα μέρα με τα καπνογόνα.

Η ΑΕΚ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, να κατακτά το πρωτάθλημα. Το 2ο στα τέσσερα χρόνια του νέου γηπέδου. Ένα πρωτάθλημα που όλοι στην Ένωση πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Αρχικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά φυσικά στα αποδυτήρια και το γλέντι συνεχίστηκε και έξω από το γήπεδο.

Όλη η Νέα Φιλαδέλφεια γλέντησε αυτή την επιτυχία. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με το ένα καπνογόνο να ανάβει μετά το άλλο με τις στιγμές να είναι φοβερές. Τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα κάτι απολύτως λογικό από την στιγμή που η ΑΕΚ επέστρεψε στον θρόνο της και το έκανε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Offs.