ΑΕΚ: Τρελό γλέντι και έξω από το γήπεδο
Η ΑΕΚ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, να κατακτά το πρωτάθλημα. Το 2ο στα τέσσερα χρόνια του νέου γηπέδου. Ένα πρωτάθλημα που όλοι στην Ένωση πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Αρχικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά φυσικά στα αποδυτήρια και το γλέντι συνεχίστηκε και έξω από το γήπεδο.
Όλη η Νέα Φιλαδέλφεια γλέντησε αυτή την επιτυχία. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με το ένα καπνογόνο να ανάβει μετά το άλλο με τις στιγμές να είναι φοβερές. Τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα κάτι απολύτως λογικό από την στιγμή που η ΑΕΚ επέστρεψε στον θρόνο της και το έκανε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Offs.
🦅🙌 Κιτρινόμαυρο πάρτι έξω από το γήπεδο! Δικέφαλος πανζουρλισμός#aekfc pic.twitter.com/xm3e1RS1DZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.