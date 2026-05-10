Περέιρα: «Το πρωτάθλημα αυτό σημαίνει πολλά για εμένα»

Η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας χάρη στη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάληρο. Ο Ρομπέρτο Περέιρα ήταν από τους κορυφαίους του Μάρκο Νίκολιτς στα Play Off και τόνισε πως αυτός ο τίτλος σημαίνει πολλά γι' αυτόν.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος, πολύ χαρούμενος. Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να υποφέρουμε, αλλά όταν θέλεις να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να υποφέρεις κι εμείς τα καταφέραμε.

Από την αρχή της σεζόν στόχος ήταν το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, το δεύτερο δεν το καταφέραμε. Είμαστε όμως πολύ χαρούμενοι που πήραμε το πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολο να το πετύχεις και γι’ αυτό η χαρά μας είναι μεγάλη.

Πάντα είχαμε στο μυαλό μας αυτή τη σκέψη, θέλαμε μέρα με τη μέρα να πετύχουμε τους στόχους μας, όλοι δούλεψαν πολύ σκληρά, όλοι είμαστε πολύ ενωμένοι και είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα.

Το πρωτάθλημα αυτό σημαίνει πολλά και για μένα, δεν μπορεί μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα αν δεν κάνεις θυσίες. Σε καμία χώρα δεν είναι εύκολο να πάρεις το πρωτάθλημα, ήρθα με αυτό το στόχο, πέρσι δεν τα καταφέραμε αλλά φέτος δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας και το πετύχαμε».