Ο φωτογραφικός φακός έπιασε την εμφανή συγκίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το φιλί - επιβράβευσης στον Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ πέτυχε το μεγάλο στόχο της σεζόν, καθώς δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Stoiximan Super League κατάφερε να «στεφθεί» πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη επί ημερών του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου έζησε έντονα αυτές τις μαγικές στιγμές και ο φωτογραφικός φακός έπιασε τα δάκρυα συγκίνησης του κατά τους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης «επιβράβευσε» τον... αρχιτέκτονα του θριάμβου, Μάρκο Νίκολιτς, δίνοντας του φιλί στο κεφάλι, όπως συνηθίζει μετά τις νίκες.