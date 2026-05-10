Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι μία ανάσα από το να βρεθεί στους ισχυρούς στα playoffs του Champions League.

Η ΑΕΚ με την κατάκτηση του τίτλου έγραψε όχι μόνο μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, αλλά είναι μία ανάσα από το να βρεθεί στους ισχυρούς των playoffs του Champions League και αν προκριθεί στη League Phase να βάλει και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της.

Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στα δεδομένα και στους πιθανούς αντιπάλους. Αυτό που δεδομένα θέλει η ΑΕΚ για να βρεθεί στους ισχυρούς, είναι να κατακτήσει η Χαρτς το πρωτάθλημα στη Σκωτία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάτου: «Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και διατηρεί τις ελπίδες της να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League!

Αντίπαλο θα μάθει στις 3 Αυγούστου και θα παίξει στις 18/19 και 25/26!

Στα υπέρ της ότι η Άαρχους ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά μετά το 1986!

Στα υπέρ της ότι ΛΑΣΚ στην Αυστρία κα Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους ενόψει του φινάλε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!

Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν ηττηθεί στο Χαμπτεν Παρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο!

Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανοί αντίπαλοι της θα είναι Βίκινγκ, ΛΑΣΚ, Χαρτς και δύο ζευγάρια του τρίτου προκριματικού με Τσέλιε, Ομόνοια, Σάμροκ Ροβερς κλπ…

Θα αποφύγει δεδομένα Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν…».