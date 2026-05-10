Ντελίριο στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες της ΑΕΚ να αποθεώνονται στον γύρο του θριάμβου! Μαζί και ο Μάριος Ηλιόπουλος!

Η κιτρινόμαυρη τρέλα συνεχίστηκε και μετά το... ντου των οπαδών της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena για να πανηγυρίσουν τον 14ο τιτλο της Ένωσης!

Οι οπαδοί της ΑΕΚ μετά από αρκετά λεπτά βγήκαν εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να βγαίνουν από τη φισούνα για τον γύρο του θριάμβου!

💛🖤 Επιστροφή παικτών στο χορτάρι και κιτρινόμαυρος πανζουρλισμός από τους φίλους της Ένωσης#aekfc pic.twitter.com/1D38D0HVbO — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026

Εκεί ο Νίκολιτς αποθεώθηκε, όπως και οι παίκτες της Ένωσης πανηγυρίζοντας με τον κόσμο στις εξέδρες το πρωτάθλημα που βάφτηκε κιτρινόμαυρο.

Μαζί τους ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος συνέχισε να πανηγυρίζει έξαλλα μαζί με Νίκολιτς, παίκτες και κόσμο!