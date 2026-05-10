ΑΕΚ: Το party στον αγωνιστικό χώρο με την κάμερα του Gazzetta!
Εκστασιασμένη η οικογένεια της ΑΕΚ γιορτάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος και η κάμερα του Gazzetta αποτυπώνει τις στιγμές!
Ο Δικέφαλος νίκησε με σπουδαία ανατροπή τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η νύχτα έγινε... μέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, χιλιάδες φίλοι της Ενωσης μπήκαν στο γήπεδο, έγιναν ένα με τους παίκτες και η κάμερα του Gazzetta αποτύπωσε το μοναδικό πάρτι!
