Ο Σιντιμπέ έγραψε αρνητική ιστορία στη Ligue 1

Ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, έγραψε αρνητική ιστορία στη Ligue 1, καθώς το ντεμπούτο του με τη Λε Μαν διήρκησε μόλις 43 δευτερόλεπτα.

Ο Τζιμπριλ Σιντιμπέ έφτασε στη Λε Μαν το καλοκαίρι ως ο έμπειρος βετεράνος ποδοσφαιριστής που θα καθοδηγήσει μία νεαρή και άπειρη ομάδα στην παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο το ντεμπούτο του άλλοτε αμυντικού της ΑΕΚ με την καινούργια του ομάδα δεν πήγε όπως αναμενόταν, κυρίως επειδή είχε διάρκεια μόλις 43 δευτερολέπτων.

Αναλυτικότερα, ο 34χρόνος οπισθοφύλακας μπήκε στον αγώνα κόντρα στη Ρεν ως αλλαγή στο 68ο λεπτό και αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα ούτε ένα λεπτό αργότερα, χωρίς καν να ακουμπήσει την μπάλα, καθώς ένα επικίνδυνο τάκλιν πάνω στον Εστέμπαν Λεπόλ, ήταν αρκετό για να τον κάνει να αποβληθεί.

🚨🚨 DJIBRIL SIDIBÉ 🇫🇷 EST EXPULSÉ 30 SECONDES APRÈS AVOIR FAIT SES DÉBUTS AVEC LE MANS !!!! 😱❌



L’entrée CATASTROPHIQUE. 😭



📸 @LEMANSFC pic.twitter.com/cxhPkvKRQm August 30, 2026

Μάλιστα, η αποβολή αυτή αποδείχθηκε... ιστορική, καθώς, σύμφωνα με την OPTA, είναι η ταχύτερη αποβολή αναπληρωματικού στη Ligue 1 τα τελευταία 20 χρόνια, ξεπερνώντας και εκείνη του Μπέντζαμιν Μεντί, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μετά από μόλις 47 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Τουλούζ - Μαρσείγ τον Σεπτέμβριο του 2015.

43 - Remplaçants expulsés moins d'une minute après leur entrée en jeu en Ligue 1 depuis 2006/07 :



🆕🥇 Djibril Sidibé : 43 secondes

🥈 Benjamin Mendy : 47 secondes

🥉 Yohan Cabaye : 52 secondes



Vestiaire. https://t.co/rka41jfEDV August 30, 2026

Για την ιστορία η Λε Μαν ηττήθηκε με 3-2 από τη Ρεν (το ματς ήταν ισόπαλο μέχρι την είσοδο του Σιντιμπέ), με τον προπονητή του συλλόγου πάντως να αρνείται να κατηγορήσει τον πρώην αμυντικό της Ένωσης για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως: «Δεν χάσαμε εξαιτίας του. Έχει μια φανταστική καριέρα και είμαι σίγουρος ότι θα ανακάμψει».