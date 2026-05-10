ΑΕΚ: Πότε παίζει στα Play Offs του Champions League
Η ΑΕΚ θριάμβευσε στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Φάληρο κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Αυτό σημαίονει πως πλέον γνωρίζει και το ευρωπαϊκό της εισιτήριο.
Η ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς θα συμμετάσχει στα Play Offs του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26). Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο απευκταίο σενάριο που δεν προκριθεί στο Champions League θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. O Δικέφαλος και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα μπουν τελευταίοι στην ευρωπαϊκή μάχη το καλοκαίρι.
