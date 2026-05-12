Οπαδοί της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη: «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»

Υποδοχή για την ΑΕΚ στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και αποθέωση για παίκτες και Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ «πέταξε» το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ (13/5, 19:30), με τους κιτρινόμαυρους να πηγαίνουν στην Τούμπα έχοντας κλειδώσει από το βράδυ της Κυριακής τον τίτλο.

Με την άφιξη στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει η κιτρινόμαυρη αποστολή, οπαδοί της ΑΕΚ περίμεναν για να αποθεώσουν τους παίκτες της Ένωσης και τον Μάρκο Νίκολιτς.

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές», ήταν το σύνθημα που κυριαρχούσε με τον κόσμο της ΑΕΚ που ήταν συγκεντρωμένος να αποθεώνει έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που έβγαιναν από το πούλμαν.

Ο Νίκολιτς, ο οποίος επίσης άκουσε το όνομά του και γνώρισε την αποθέωση, έχει ζητήσει από τους παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και να αντιμετωπίσουν τόσο το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα όσο και τη φιέστα με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με απόλυτη προσήλωση για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει η επιτυχημένη σεζόν.