Τι ισχύει για τα εξασφαλισμένα έσοδα της ΑΕΚ από την παρουσία της στα Play Offs του Champions League.

Η ΑΕΚ με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ «στέφθηκε» πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της και συνάμα πήρε το εισιτήριο για τα Play Offs του Champions League.

Ο Δικέφαλος θέλει μια πρόκριση για να αγωνιστεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και μένει να φανεί εάν στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου θα είναι στο group των ισχυρών.

Πριν τελειώσει καν η τρέχουσα σεζόν η Ένωση έχει εξασφαλίσει ήδη 8.6 εκατομμύρια ευρώ από την παρουσία της σε αυτόν τον ευρωπαϊκό γύρο. Συγκεκριμένα η συμμετοχή στα Play Offs του Champions League ισοδυναμεί με 4.29 εκατ. ευρώ, ενώ στο απευκταίο σενάριο που αποκλειστεί και συνεχίσει στη League Phase του Europa League θα βάλει στα ταμεία της 4.31 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζουμε και το value pillar, το οποίο πρέπει να φανεί πως θα καθοριστεί. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός με την περσινή του παρουσία στη League Phase του Champions League έβαλε στα ταμεία του πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής διαφοράς με το Conference League είναι πως η ΑΕΚ με την πορεία της από τον 2ο προκριματικά μέχρι τα προημιτελικά «κλείδωσε» περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ.

Εφόσον ο Δικέφαλος καταφέρει και προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε τα έσοδα του κλαμπ θα ξεκινήσουν από 18.62 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πάντα να υπολογίζουμε το value pillar.