Φοβερές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ!

Νύχτα μαγική και ονειρεμένη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο Δικέφαλος νίκησε με σπουδαία ανατροπή τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.

Όπως είναι λογικό με το σφύριγμα της λήξης επικράτησε... πανδαιμόνιο στην Allwyn Arena και χιλιάδες Ενωσίτες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν αυτήν την τεράστια επιτυχία!

Φυσικά οι κάμερες εστίασαν στους πρωταγωνιστές αυτής της τεράστιας εποχής, τους παίκτες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, τον «αρχιτέκτοντα» του θριάμβου Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.