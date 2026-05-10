Superleague playoffs: Το πρόγραμμα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό
Το πρωτάθλημα κρίθηκε στην τέταρτη αγωνιστική και βάφτηκε κιτρινόμαυρο. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή στο φινάλε τον Παναθηναϊκό, στο Φάληρο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 κι έτσι η Ένωση ξέφυγε 8 βαθμούς και πήρε τον τίτλο, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν.
Το μοναδικό ενδιαφέρον πλέον είναι η κατάληψη της 2ης θέσης και η μάχη συνεχίζεται ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs
1η αγωνιστική
Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
2η αγωνιστική
Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2
3η αγωνιστική
Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0
4η αγωνιστική
Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
6η αγωνιστική
Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
