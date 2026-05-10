Πότε θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές των playoffs. Το πρόγραμμα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Το πρωτάθλημα κρίθηκε στην τέταρτη αγωνιστική και βάφτηκε κιτρινόμαυρο. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή στο φινάλε τον Παναθηναϊκό, στο Φάληρο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 κι έτσι η Ένωση ξέφυγε 8 βαθμούς και πήρε τον τίτλο, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν.

Το μοναδικό ενδιαφέρον πλέον είναι η κατάληψη της 2ης θέσης και η μάχη συνεχίζεται ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

2η αγωνιστική

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

