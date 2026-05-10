Μεντιλίμπαρ: «Να παλέψουμε για την 2η θέση και αφού τελειώσει το Πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό»

Ο Ισπανός προπονητής τοποθετήθηκε ως προς τον απολογισμό της χρονιάς για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε μεταξύ άλλων στα κανάλια της COSMOTE TV μετά το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (1-1): «Δεν τελείωσαν οι στόχοι γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε για την δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το Πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό.

Δεν καταφέρνουμε να βάζουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Ότι μπορούμε μπορούμε (μετά από σχετική ερώτηση) αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Βάσκος είπε:

- Για δεύτερη Κυριακή απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος για 60-65 λεπτά, έχει δημιουργήσει και έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε τα συναισθήματά σας και των παικτών. Και αν έχετε κάποια εξήγηση για την απώλεια των μεγάλων ευκαιριών.

Πραγματικά πέρα από τις χαμένες ευκαιρίες, όταν παίζεις ένα ματς και δεν σκοράρεις, ο αντίπαλος συνεχίζει να παίζει και να είναι ζωντανός. Όταν βάζεις γκολ και του επιτρέπεις να ισοφαρίσει (του αντίπαλου). Μετά νιώθει φρέσκος. Φέτος με τον ΠΑΟΚ δεν τα καταφέραμε. Στα τρία ματς ήμασταν καλύτεροι και δεν τους νικήσαμε. Όταν δεν σκοράρεις είναι λογικό να σε βλάψει ο αντίπαλος και να σε ισοφαρίσει όπως έγινε σήμερα.

- Μπαίνοντας στα play Offs βλέποντας μια ανισορροπία στο γκρουπ των παικτών. Είδατε ανισορροπία σε επίπεδο κούρασης και διάθεσης; Και τι σημαίνει για εσάς το χειροκρότημα στο φινάλε;

Πραγματικά δεν έχει συμβεί αυτό. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και εάν υπήρχε έλλειψη όρεξης δεν θα βλέπαμε τόσες ευκαιρίες. Είδαμε πάθος και αυτό που θέλαμε. Θυμώνω πραγματικά όταν δεν βλέπω την ομάδα μου να προσπαθεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Παρότι έχουμε δυσκολευτεί στο Πρωτάθλημα, σε πολλά από τα ματς ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Δεν νικήσαμε αλλά δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν ήταν η ομάδα μας κακή. Φέτος είδαμε ότι όλες οι ομάδες ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν είδαμε την ομάδα μας να είναι χειρότερη από το αντίπαλο. Δεν την είδαμε να κερδίζει. Προσπαθήσαμε αρκετά και ήμασταν μαχητικοί.

- Ένα Κόνφερενς, ένα νταμπλ και μία απώλεια τίτλου. Ο λόγος που χάθηκε ο τίτλος ποιος ήταν; Η αναποτελεσματικότητα; Κι επίσης, τΙ μήνυμα έχετε να στείλετε στον κόσμο για τη νέα σεζόν; Έναν κόσμο που φώναξε το όνομά σας και σας χειροκροτά;

Πήραμε φέτος ένα Σούπερ Καπ. Πρέπει να τελειώσει η φετινή σεζόν και να μιλήσουμε για του χρόνου. Ο στόχος είναι να βρεθούμε στην δεύτερη θέση για να βρεθούμε στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Θέλουμε να τελειώσει η σεζόν εκπληρώνοντας τον στόχο που μας έχει απομείνει.

Ο κόσμος θέλει να μας στηρίζει και το έχει κάνει φέτος. Πάντα ό,τι λέει, το λέει μετά τα ματς. Πάντα μας στηρίζει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το τέλος της σεζόν θα δούμε τί αλλαγές μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιο δυνατοί την επόμενη σεζόν.