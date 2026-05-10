Ο Ντάνιελ Ποντένσε τραυματίστηκε κι αντικαταστάθηκε από τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε στο 30' έπεσε στο χορτάρι, αφού ένιωσε ενοχλήσεις και μπήκε το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών για να διαπιστώσει την κατάστασή του. Ο 30χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, φάνηκε να έχει μυϊκό πρόβλημα, δεν ήταν εφικτό να συνεχίσει και ο Ζέλσον Μαρτίνς σηκώθηκε για ζέσταμα και πήρε τη θέση του συμπατριώτη του στο 31'.

Ο Ποντένσε, ο οποίος έχει 32 συμμετοχές με 2 γκολ κι 8 ασίστ την τρέχουσα σεζόν, φαίνεται ότι δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και για τα επόμενα δύο ντέρμπι με Παναθηναϊκό εντός την ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαϊου και την ΑΕΚ εκτός, στις 17 του μήνα.