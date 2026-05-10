Λουτσέσκου: «Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε στα 100 χρόνια ιστορίας να κατακτήσει τον τίτλο. Πλέον, ο στόχος είναι η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Μετά τον αγώνα στο Φάληρο, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δήλωσε: «Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε πολύ καλά κάποιες καταστάσεις, είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, είχαν συνέπεια, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εμείς πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα στις αρχές του Φλεβάρη, προσπαθήσαμε να κάνουμε την επάνοδό μας αλλά ήταν πλέον πολύ δύσκολο, ειδικά μετά από δύο παιχνίδια όπου παίζεις με τον Ολυμπιακό και έχει τον ίδιο στόχο με εσένα.

Ζήσαμε έντονα το σημερινό ματς, δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας, είτε την γκέλα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, είτε εμείς να κερδίζαμε το παιχνίδι, πλέον υπάρχει στο μυαλό μας η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ήταν μία δύσκολη σεζόν, ακόμη και δύο μέρες είχαμε πάλι προβλήματα, όπως με τον Οζντόεφ και τον Τάισον, ήταν μία δύσκολη χρονιά, δεν τελείωσε ακόμη και πρέπει να συνεχίσουμε και να μην τα παρατάμε».