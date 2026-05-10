Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Η διάταξη των Πειραιωτών - με Ποντένσε βασικό - για τον αγώνα αυτόν της 4ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League 1 για τις θέσεις 1-4 έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Άκρα με Ροντινέι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.