Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Η διάταξη των Πειραιωτών - με Ποντένσε βασικό - για τον αγώνα αυτόν της 4ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League 1 για τις θέσεις 1-4 έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Άκρα με Ροντινέι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.