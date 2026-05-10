Ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του γιόρτασαν μία ημέρα μετά τον Ερυθρό Αστέρα τα 40 χρόνια φιλίας των 2 συλλόγων.

Πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ υπήρχε αρχικά ένα μεγάλο πανό μπροστά από την Θύρα 7. Πριν την έναρξη του αγώνα ο Ολυμπιακός έδειξε ένα βίντεο στα μάτριξ του Καραϊσκάκη για τα 40 χρόνια φιλίας των 2 συλλόγων. Ο κόσμος από την άλλη ετοίμασε ένα εξαιρετικό κορεό για την φιλία με τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο και μπορείτε να δείτε στο βίντεο του Gazzetta και του Παναγιώτη Δαλαταριώφ.