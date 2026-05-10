Ολυμπιακός: Το φανταστικό κορεό για τα 40 χρόνια φιλίας με τον Ερυθρό Αστέρα
Πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ υπήρχε αρχικά ένα μεγάλο πανό μπροστά από την Θύρα 7. Πριν την έναρξη του αγώνα ο Ολυμπιακός έδειξε ένα βίντεο στα μάτριξ του Καραϊσκάκη για τα 40 χρόνια φιλίας των 2 συλλόγων. Ο κόσμος από την άλλη ετοίμασε ένα εξαιρετικό κορεό για την φιλία με τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο και μπορείτε να δείτε στο βίντεο του Gazzetta και του Παναγιώτη Δαλαταριώφ.
🔴🙌 Το εντυπωσιακό κορεό των ερυθρόλευκων για τα 40 αδελφοποίησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα!#OlympiacosFC pic.twitter.com/vaWVqa1jjw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026
