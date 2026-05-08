Οι πρώτες επαφές του Άρη με τον Γιώργο Αθανασιάδη ανέδειξαν απόσταση στο οικονομικό καθώς οι «κίτρινοι» πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν από τα – ομολογουμένως ελάχιστα – πρόσωπα που διακρίθηκαν τη φετινή χρονιά στον Άρη. Η πρόθεση υπογραφής νέου συμβολαίου μαζί του αναδείχθηκε σε μια πρώτη επαφή που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών πριν από περίπου έναν μήνα και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η δεύτερη κουβέντα «ακούμπησε» σε πιο ουσιαστική βάση. Στη διάρκεια αυτής διαπιστώθηκε διαφορά στο οικονομικό στην πρόταση του Άρη για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Προφανώς θα δρομολογηθεί νέα συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Είναι δεδομένο ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει αίσιο τέλος στις επαφές του Γιώργου Αθανασιάδη με τον Άρη, οι «κίτρινοι» θα κοιτάξουν την αγορά αναζητώντας τερματοφύλακα ο οποίος θα έχει την προσωπικότητα και το ποδοσφαιρικό background για να διεκδικήσει θέση βασικού.

Η ΠΑΕ Άρης διέψευσε πάντως τις πληροφορίες περί ενδιαφέροντος για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Το συμβόλαιο του 36χρονου γκολκίπερ με τον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν και στην παρούσα φάση είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσει στην επέκτασή του ή θα επιλέξει άλλη ομάδα έχοντας στα χέρια του και προσφορές από το εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, με διαρροή της η ΠΑΕ Άρης διέψευσε τις πληροφορίες που την θέλουν να ασχολήθηκε με τον πολύπειρο τερματοφύλακα.