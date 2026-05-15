ΠΑΟΚ U19 - Άρης U19: Στο Αγρίνιο ο Λανουά
Στην έδρα του Παναιτωλικού φιλοξενείται το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) ο τελικός Κυπέλλου U19, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, ο οποίος διοργανώνεται από τη Super League.
Το ματς γίνεται σε... επαγγελματικά πρότυπα, καθώς εκτός από το γεγονός πως γίνεται σε γήπεδο υψηλότατου επιπέδου, με εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, υπάρχει και «Σουπερλιγκάτη» διαιτητική ομάδα. Ο λόγος για τον ρεφ Δημήτρη Μόσχου, ενώ ο αγώνας γίνεται και με VAR, τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη.
Σε αυτό το πλαίσιο στο Αγρίνιο για τον αγώνα - γιορτή βρίσκεται και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά.
