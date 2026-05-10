Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/5, 19:30).

Μια εβδομάδα μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Λεωφόρου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκούς αναμετρούνται ξανά, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική των Play Off 1-4 της Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Σε σχέση με τη «συνάντηση» τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε μια αλλαγή, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα και αντικατέστησε τον Ζίνι στο πλευρό του Βάργκα.

Από εκεί και πέρα, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά τους. Πινέδα - Μαρίν δίδυμο στα χαφ, ενώ ακραίοι μεσοεπιθετικοί είναι ο Κοϊτά και ο Περέιρα.

Θυμίζουμε πως εφόσον ο Δικέφαλος πάρει τη νίκη επί του Τριφυλλιού και την ίδια ώρα έρθουν ισόπαλοι στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ τότε θα κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κλαμπ.

Εκτός αποστολής της ΑΕΚ ο Γκατσίνοβιτς

Όσον αφορά τους αναπληρωματικούς ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έμεινε εκτός αποστολής, όπως και οι νεαροί Σαχαμπό - Καλοσκάμης.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι