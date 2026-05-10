ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Μια εβδομάδα μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Λεωφόρου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκούς αναμετρούνται ξανά, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική των Play Off 1-4 της Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.
Σε σχέση με τη «συνάντηση» τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε μια αλλαγή, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα και αντικατέστησε τον Ζίνι στο πλευρό του Βάργκα.
Από εκεί και πέρα, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά τους. Πινέδα - Μαρίν δίδυμο στα χαφ, ενώ ακραίοι μεσοεπιθετικοί είναι ο Κοϊτά και ο Περέιρα.
Θυμίζουμε πως εφόσον ο Δικέφαλος πάρει τη νίκη επί του Τριφυλλιού και την ίδια ώρα έρθουν ισόπαλοι στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ τότε θα κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κλαμπ.
Εκτός αποστολής της ΑΕΚ ο Γκατσίνοβιτς
Όσον αφορά τους αναπληρωματικούς ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έμεινε εκτός αποστολής, όπως και οι νεαροί Σαχαμπό - Καλοσκάμης.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.