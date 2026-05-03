Εφόσον η ΑΕΚ επικρατήσει του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν έχουμε νικητή στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ τότε θα «στεφθεί» μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Η ΑΕΚ «κλώτσησε» μεγάλη ευκαιρία για να... αγκαλιάσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της απόψε, καθώς ενώ από το 18ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα δεν βρήκε το γκολ της νίκης. Παρόλα αυτά ακόμα και ο βαθμός, σε συνδυασμό βέβαια με τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού δημιουργεί «σενάριο» στέψης του Δικεφάλου την επόμενη αγωνιστική.

Φυσικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει τρίποντο με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια για να φτάσει τους 70 βαθμούς. Στο ενδεχόμενο που στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ δεν βγει νικητής (ισοπαλία) τότε οι δυο «διώκτες» θα μείνουν στους 62 πόντους και η Ένωση θα κατακτήσει τον τίτλο, καθώς θα απομένουν δυο αγωνιστικές, ήτοι έξι διεκδικίσιμοι βαθμοί και η ΑΕΚ θα είναι στο +8.

Η 4η αγωνιστική των Play Off θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα ακριβώς, στις 10 Mαΐου. Τόσο στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και στο Φάληρο η σέντρα θα γίνει στις 19:30.

Η βαθμολογία των Play Off 1-4

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51