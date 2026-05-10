ΑΕΚ: Ο Πένραϊς πανηγύρισε με καπνογόνο στα χέρια σε ώμους οπαδού!
Τρελαμένος και ο Τζέιμς Πένραϊς στους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια κρατώντας ένα καπνογόνο στα χέρια.
Σε κατάσταση... έκστασης ήταν οι παίκτες της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου μετά το 2-1 επί του Παναθηναϊκού.
Σε κάποια στιγμή ο Τζέιμς Πένραϊς ανεβασμένος στους ώμους ενός οπαδού κρατούσε στα χέρια του ένα καπνογόνο και το πανηγύριζε με την ψυχή του!
@Photo credits: INTIME
