Οι επιλογές του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες κι έτσι η ενδεκάδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός τεχνικός του τριφυλλιού Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Ερνάντεθ και τους τραυματίες Μπακασέτα, Σάντσες, Κάτρης, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Σύνολο εννέα απουσίες για τους πράσινους, ενώ λόγω ελλείψεων στο κέντρο της άμυνας, ο Μπενίτεθ γυρίζει σε τετράδα στην άμυνα.

Ο Λαφόν, λοιπόν, θα είναι στο τέρμα, δεξί μπακ ο Καλάμπρια, αριστερό ο Κυριακόπουλος και στόπερ οι Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν. Στα χαφ οι Κοντούρης, Τσέριν, δεξιά ο Παντελίδης, αριστερά ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα πίσω από τον Τεττέη.