Η πασίγνωστη πλατφόρμα streaming λανσάρει στις 19 Μαϊου το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ και τον τελικό της Πόλης το 2005, με πρωταγωνιστή τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο συγκίνηση, νοσταλγία και αξέχαστες στιγμές έρχεται τις προσεχείς ημέρες για να «γεμίσει» χαρά τους φίλους της Λίβερπουλ. Στις 19 Μαϊου, το Netflix κυκλοφορεί την ταινία με τίτλο «Το θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη».

Φυσικά, η εν λόγω παραγωγή αφορά τον αλησμόνητο τελικό του Champions League την 25η Μαϊου του 2005, όταν η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετώπισε την πανίσχυρη Μίλαν.

Οι «Ροσονέρι» βρέθηκαν να προηγούνται με 3-0 στο ημίχρονο, ωστόσο οι ''Reds'' με τον νυν τεχνικό του Παναθηναϊκού να τους καθοδηγεί, έκαναν την ίσως μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας. Ισοφάρισαν σε 3-3 και στη συνέχεια κατέκτησαν το τρόπαιο στα πέναλτι, επικρατώντας με 3-2, χάρη και στις αποκρούσεις του Ντούντεκ.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να φωτίσει άγνωστες ιστορίες από εκείνη την αξέχαστη βραδιά στην Πόλη, με τους Στίβεν Τζέραρντ, Τσάμπι Αλόνσο και Τζέιμι Κάραχερ μεταξύ άλλων να μιλούν, ενώ και ο Ράφα Μπενίτεθ φυσικά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.