Παναθηναϊκός: Ξεκίνημα προετοιμασίας για ΠΑΟΚ με οκτώ απουσίες
Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πήγαν στο Κορωπί το πρωί της Πέμπτης (14/05) έπειτα από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0 και σήκωσαν... μανίκια ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (17/05-19:30) για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.
Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορία της μπάλας και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε το απουσιολόγιό του να μην αδειάζει και να συνεχίζει να έχει οκτώ ονόματα μέσα. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.
