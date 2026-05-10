O Γιώργος Καραγκούνης στην τεράστια καριέρα του πανηγύρισε σημαντικά τρόπαια ως ποδοσφαιριστής, αλλά πλέον μιλώντας στο Gazzetta έφτασε η ώρα να πανηγυρίζει και ως πατέρας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ17 από τον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίζεται ο υιός του, Χριστόφορος. ΛΑΡΙΣΑ, αποστολή: ΣΩΤ. ΜΥΚΟΝΙΟΥ

Η εκπληκτική την φετινή σεζόν Κ17 του Παναθηναϊκού έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Λάρισα (1-1) και πανηγύρισε μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκ των πρωταγωνιστών στην συγκεκριμένη προικισμένη ποδοσφαιρική φουρνιά, είναι και ο Χριστόφορος Καραγκούνης. Αν συνδέσει κανείς το συγκεκριμένο επώνυμο με την φανέλα του «τριφυλλιού», η λύση στο γρίφο είναι εύκολη.

Πρόκειται φυσικά για τον υιό του Γιώργου Καραγκούνη, ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα και φυσικά ανάμεσα στους «ήρωες του 2004» στην Πορτογαλία. Πλέον με την... ιδιότητα του πατέρα, ο «Κάρα» παρακολουθεί από κοντά τα ποδοσφαιρικά βήματα του Χριστόφορου και δεν ήταν δυνατό να λείψει από το ματς που... κλείδωσε ο τίτλος του πρωταθλήματος. Η κάμερα του Gazzetta που βρέθηκε στη Λάρισα, εντόπισε τον «τυπάρα» μετά την λήξη του αγώνα, ο οποίος με το χαμόγελο στα χείλη μίλησε για όλη την προσπάθεια των παιδιών του.

O Γιώργος Καραγκούνης μίλησε για μια δικαίωση κόπων τόσο των παιδιών, όσο και των προπονητών, των διευθυντών και γενικά όλης της ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Ο «Κάρα» ευχήθηκε όλα τα παιδιά να κάνουν καριέρα στον Παναθηναϊκό, αλλά γενικά να έχουν πάντα τύχη, υγεία και να ονειρεύονται, ενώ παράλληλα να είναι έτοιμοι και για τις δύσκολες στιγμές στο ποδόσφαιρο!

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Γιώργου Καραγκούνη στο Gazzetta!