Η Κ17 του Παναθηναϊκού έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Λάρισα (1-1) και πανηγύρισε μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αποστολή στη Λάρισα: Σωτήρης Μυκονίου.

Έναν σημαντικό βαθμό (1-1) πήρε στην έδρα της ΑΕΛ Novibet η Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία παρότι είδε την ΑΕΚ να νικά τον ΠΑΟΚ, πανηγύρισε μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παρότι οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, ο Νέμπης ήταν ο άνθρωπος που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και ισοφάρισε για το «τριφύλλι» στο 81ο λεπτό, διαμορφώνοντας και το τελικό σκορ.

Παρά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 3-1, οι Πράσινοι πανηγύρισαν μαθηματικά το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν το φινάλε καθώς η διαφορά είναι στους 3 και ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στην ισοβαθμία.

☘️🙌 Οι παίκτες του τριφυλλιού πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα της Κ17#paofc pic.twitter.com/JLdOlc7M6c May 10, 2026

Το ματς

Από το πρώτο κόλας λεπτό του αγώνα ο Παναθηναϊκός πίεζε την ΑΕΛ για να πάρει κεφάλι στο σκορ. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Νταμπίζας έκανε την σέντρα, με τον Βανδήρα να κάνει το σουτ στην κίνηση, αλλά την μπάλα να περνάει μόλις δίπλα από το δοκάρι. Εννιά λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Τσίγκα περάσει δίπλα από το δοκάρι. Την μεγαλύτερη του ευκαιρία στο παιχνίδι την έχασε στο 40ο λεπτό το Τριφύλλι, με τον Νταμπίζα να κάνει την σέντρα, τον Καραγκούνη να στρώνει την μπάλα, αλλά το σουτ του Πετούση από κοντά πέρασε άουτ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε μια φάση κόντρα στη ροή του αγώνα στο 56΄ η Κ17 της ΑΕΛ άνοιξε το σκορ και άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Οι Πράσινοι παίζοντας το ποδόσφαιρό τους πιέζοντας ασφυκτικά τον αντίπαλο, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 82΄με τον Νεμπή. Ο Κάρο έκανε την σέντρα, ο Καραγκούνης του έστρωσε την μπάλα και ο Νεμπής με σουτάρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τους Πράσινους να πανηγυρίζουν και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η φετινή πορεία της Κ17 αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση πως στις ακαδημίες του συλλόγου χτίζονται ποδοσφαιριστές με ποιότητα και προοπτική για το μέλλον.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (70΄ Κάρο), Τσίγκας (63’ Φώτης) , Λάβδας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Πετούσης, Καραγκούνης (90′ Βασιλόπουλος), Βανδήρας (70΄ Κρητικός), Νταμπίζας (70΄ Σέμος), Νεμπής