Ολυμπιακός: Θα εμφανιστεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κορεό πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός παίζει τα τελευταία του χαρτιά για το φετινό πρωτάθλημα καθώς φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους οπαδούς που θα βρεθούν στις εξέδρες να είναι έτοιμοι για μία... έκπληξη.
Με αφορμή τα 40 χρόνια από την αδελφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα, οι φίλοι των Πειραιωτών έχουν ένα κορεό, το οποίο θα είναι από τα πιο εντυπωσιακά στα χρονικά του γηπέδου και θα εμφανιστεί λίγο πριν την πρώτη σέντρα με τον Δικέφαλο.
Παράλληλα έχουν μείνει λιγότερα από 1.000 μαγικά... χαρτάκια για να έχουμε sold out στο ντέρμπι.
