Πρόωρη στέψη ή συνέχεια στο... θρίλερ: Πώς η ΑΕΚ μπορεί να κλειδώσει μαθηματικά το πρωτάθλημα από σήμερα

Η διαφορά έξι βαθμών που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ από τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τη φέρνει μία... ανάσα από το πρωτάθλημα αλλά απόψε, ίσως το κλειδώσει και μαθηματικά.

Οδεύουμε προς το φινάλε της σεζόν και τα πράγματα στα Playoffs έχουν αρχίσει να γίνονται πιο ξεκάθαρα, με την ΑΕΚ να είναι στην κορυφή και στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει... αγκαλιά την 4η θέση με τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Η Ένωση κρατά στα χέρια της την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά απόψε (10/05) ίσως το κλειδώσει και μαθηματικά. Πώς θα γίνει αυτό; Εφόσον καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώσουν το μεταξύ τους ντέρμπι χωρίς νικητή στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τότε η ομάδα του Νίκολιτς θα αποκτήσει διαφορά οκτώ βαθμών με δύο αγωνιστικές να απομένουν και θα πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ωστόσο τι ποσοστό δίνει το «Football Meets Data» για αυτό;

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού είναι στο 52% ενώ δίνει 24% πιθανότητες για ισοπαλία και ίδιες για διπλό του «τριφυλλιού» στη Φιλαδέλφεια.

Από την άλλη, η ισοπαλία στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ είναι στο 24% με το 49% να πηγαίνει στη νίκη των Πειραιωτών και το 27% το διπλό του Δικεφάλου, σε ένα παιχνίδι που πέρα από την πρωτιά, παίζει τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση της 2ης θέσης και στο εισιτήριο του Champions League.