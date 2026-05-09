Οι άγνωστες ιστορίες από το ξεκίνημα της φιλίας

Το Gazzetta με αφορμή και τους εορτασμούς από πλευράς Ερυθρού Αστέρα στις 9 Μαϊου και του Ολυμπιακού στις 10, δηλαδή ανήμερα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναδεικνύει και άγνωστες ιστορίες και λεπτομέρειες από τότε που ξεκίησαν όλα.

Πρακτικά την 1η Οκτωβρίου του 2026 θα κλείσουν τα 40 χρόνια φιλίας των 2 ομάδων και των φιλάθλων τους και ας τα γιορτάζουν τώρα. Ήταν μία τυχαία συνάντηση φίλων του Ολυμπιακού με εκείνους με τον Ερυθρό Αστέρα πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε τότε στο Μοναστηράκι ένα μαγαζί, το Clock, που ήταν σαν στέκι των φίλων του Ολυμπιακού και μάλιστα τότε από εκεί (από το Μοναστηράκι) ξεκινούσαν οι πορείες τους για το γήπεδο.

Τότε τα πράγματα μεταξύ των φιλάθλων ήταν αλλιώς. Πιο ρομαντικά και ακόμα και η... καζούρα καιι το πείραγμα είχαν άλλη υπόσταση. Με αφορμή αυτήν την συνάντηση οι φίλοι του Ολυμπιακού ζήτησαν τότε από τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα να πάνε μαζί στο γήπεδο και έτσι και έγινε.

Οι φίλοι των Πειραιωτών βρήκαν πολλά κοινά στοιχεία με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα. Εκτός από το κόκκινο και το λευκό της φανέλας υπήρχε η ορθοδοξία και άρα η κοινή θρησκεία. Σε εκείνο το ματς με τον Παναθηναϊκό είχαν βρεθεί περίπου 30 φίλοι των Πειραιωτών και στήριξαν σε μεγάλο βαθμό τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα τόσο στο πλαίσιο εκείνου του αγώνα όσο και μετά σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις που βίωσαν.

Για τους Σέρβους ήταν πολύ πιο εύκολο να έρχονται στην Ελλάδα εκείνες τις εποχές καθώς οι Έλληνες χρειάζονταν βίζα και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έφτιαξαν και άλλο τις σχέσεις τους με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα.

Έφτασαν στο να έχουν οικογενειακές σχέσεις και να γίνουν κουμπαριές και δυνατές φιλίες. Προέκυψαν μέχρι και γάμοι από αυτήν την φιλία και όλα αυτά εξελίχθηκαν. Προέκυψε και το ματς τότε με τη Ραντ όπως και ο αγώνας του 1992 με τον Παναθηναϊκό. Τότε στο πλευρό των φίλων του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκαν 200 φίλαθλοι του Ολυμπιακού και υπήρξαν και δύο πανό.

Το ένα - το οποίο η αστυνομία διχάστηκε στο εάν έπρεπε να το αφήσει ή όχι και τελικά δεν το άφησε - έγραφε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και το άλλο έγραφε: Καλή τύχη Ερυθρέ Αστέρα, Θύρα 7. Όλα αυτά εκτός από τον αντίκτυπο που είχαν έδεσαν ακόμα πιο πολύ σε επίπεδο σχέσεων τους φιλάθλους των 2 ομάδων. Την ίδια χρονιά φίλοι του Ολυμπιακού είχαν βρεθεί και στο Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός.

Η στήριξη δεν ήταν μόνο στο γήπεδο. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού άνοιξαν τα σπίτια τους εν καιρώ πολέμου και φιλοξένησαν οικογένειες που δεν είχανε που να μείνουν αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις μικρά παιδιά. Βοήθησαν με φάρμακα και ότι άλλο χρειάστηκε.

Το bonding των 2 ομάδων έγινε ακόμα πιο δυνατό από το 2000 και μετά όταν κάποια γκρουπ νέων παιδιών και υποστηρικτών του Ερυθρού Αστέρα αναζήτησαν και βρήκαν αντίστοιχα (των φίλων του Ολυμπιακού) στην Αθήνα, τον Πειραιά και γενικά στην Ελλάδα.

Bratstvo se uči od malih nogu!

Ovako klinci iz omladinske škole Olimpijakosa slave pobedu svojih vršnjaka iz Crvene zvezde.



Vidimo se 9. maja u 18:00 na proslavi bratstva!



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/ipkcHksXo0 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 5, 2026

Με την δύναμη της επικοινωνίας μέσω του internet τα νούμερα μεγάλωναν και ενώ υπήρχε και η στήριξη των φιλάθλων των 2 ομάδων σε ευρωπαϊκούς αγώνες εκτός Ελλάδας (και για τους 2 συλλόγους).

Και όλα αυτά ξεκίνησαν με πέντε - έξι Έλληνες και έξι με επτά Σέρβους. Φιλίες που κρατάνε έως και σήμερα και αριθμοί που χρόνο με τον χρόνο μεγάλωναν.

Οι παλιοί έχουν να θυμούνται και την εποχή του Ολυμπιακού με το 1-1 με τον Εδεσσαϊκό επί Νταϊφά. Τότε υπήρξε κοινή πορεία των φίλων των 2 ομάδων για τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Γλυφάδα (σε εποχές με Νάκιτς, Τόμιτς και Τάρλατς στον Ολυμπιακό). Υπήρξε τότε μία τεράστια σερβική σημαία για τις ανάγκες του αγώνα που διατηρείται έως και σήμερα.

Οι παλιοί φίλαθλοι της τότε περιόδου θυμούνται ακόμα και περιπτώσεις που οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα πήγαιναν και σε αγώνες - που δεν τους περίμενε κανείς - όπως το Ιωνικός - Ολυμπιακός και το Πιερικός - Ολυμπιακός ή και σε ματς Κυπέλλου. Υπήρχε μέχρι και κοινή παρουσία των φιλάθλων των 2 ομάδων στον τελικό του Champions League του 1994, το Μίλαν - Μπαρτσελόνα (4-0). Ήταν 150 άτομα στα ερυθρόλευκα με τον κόσμο που τους αντίκριζε να του έκανε εντύπωση αυτό που έβλεπε τότε. Τα άτομα αυτά έκαναν τότε κοινή εξέδρα στην Θύρα 12 του ΟΑΚΑ. Και η ιστορία θα συνεχίσει φυσικά να γράφεται και για τους 2 αυτούς συλλόγους. Τους 2 αυτούς πολύ καλούς φίλους.