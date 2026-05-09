Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με τον Μακέντα, η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε με τον Πασά και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το 1-1 στη μάχη της Λάρισας, που αφήνει ελαφρά ικανοποιημένους τους Αρκάδες, οι οποίοι... βγήκαν από τη ζώνη υποβιβασμού. Παραμένουν ουραγοί οι Θεσσαλοί!

Αποτελέσμα που ξεκάθαρα είναι περισσότερο υπέρ του Αστέρα παρά της ουραγού ΑΕΛ Novibet ήταν το 1-1 του Σαββάτου.

Προηγήθηκαν οι Αρκάδες και ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πολύ καλές φάσεις και από τους 2 αντιπάλους.

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο σχηματισμός της ΑΕΛ Novibet ήταν: Βενετικίδης γκολκίπερ, άμυνα με Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Ρόζιτς, κέντρο με Πέρες και Ναόρ εσωτερικούς και άκρα με Παπαγεωργίου - Φεριγκρά και τριάδα μπροστά με Σαγκάλ, Τούπτα και Πασάς.

Η διάταξη του Αστέρα Τρίπολης από την άλλη ήταν ως εξής: Παπαδόπουλος τέρμα, άμυνα με Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλο και Σίπσιτς, κέντρο με Αλμύρα & Έντερ και στα 2 άκρα τους Δεληγιαννίδη και Άλχο. Τριάδα μπροστά με Κετού, Μπαρτόλο και Μακέντα.

Καλύτερη η ΑΕΛ Novibet στο πιο μεγάλο μέρος του πρώτου 45λεπτου παρά το 1-1

Η ΑΕΛ Novibet ήταν η ομάδα που μπήκε πιο καλά στο πρώτο 45λεπτο αλλά παρόλα αυτά ο Αστέρας βρήκε τον επιθετικό τρόπο να προηγηθεί. Στο 19ο λεπτό ήρθε το 0-1 του Μακέντα. Σε φάση που ξεκίνησε ο Μπαρτόλο ο Αλμύρας έσπασε τη μπάλα στον Μακέντα που νίκησε από κοντά τον Βενετικίδη. Υπήρξε έλεγχος για οφσάιντ και τελικώς επικυρώθηκε το γκολ.

Η ΑΕΛ από το 37' και μετά είχε αρκετές στιγμές για να κάνει ακόμα και το 2-1. Στο 37' ένα σουτ του Παπαγεωργίου μετά από κόντρα πήγε κόρνερ.

Στο 39' ο Πασάς με το κεφάλι από κοντά έκανε το 1-1. Ο Σαγκάλ πήρε την μπάλα από τοι κάκιστο σουτ του Πέρες, πέρασε εξαιρετικά τον Δεληγιαννίδη και έσπασε για τον Πασά που σκόραρε για την ισοφάριση. Ο Αστέρας πήγε να βγάλει φάση με τον Μακέντα στο 41'. Στο 43' κόπηκε το σουτ του Μπαρτόλο και ενώ στην συνέχεια η ΑΕΛ Novibet είχε 4 στιγμές για να απειλήσει ή και να σκοράρει.

Στο 44' έχασε τη μπάλα από την κατοχή του ο Σαγκάλ ενώ θα μπορούσε να βγάλει πάσα για φάση. Στο 45ο λεπτό η ΑΕΛ Novibet είχε 3 μεγάλες στιγμές στην ίδια σχεδόν φάση. Πρώτα το σουτ του Πασά που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Παπαδόπουλος. Μετά υπήρξε ένα νέο σουτ του Ηλιάδη αλλά και φάση σε τρίτο χρόνο που απέφερε τέρμα για τους γηπεδούχους. Για ένα σημαντικό μέρος του πρώτου 45λεπτου η ΑΕΛ ήταν ανώτερη αλλά το σκορ έδειξε 1-1.

Πέναλτι σε πρώτο χρόνο για τον Αστέρα που ακυρώθηκε σε 2ο και τελικώς 1-1

Στην επανάληψη η φάση που σημάδεψε περισσότερο το παιχνίδι ήταν η αρχική υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Μπαρτόλο. Φάση στο 57' για μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον αντίπαλό του. Σε 2ο χρόνο ο Ευαγγέλου κλήθηκε να δει την φάση αυτή με on field review και ακύρωσε την αρχική απόφασή του.

Στο 64' υπήρξε μεγάλη φάση με τον Σαγκάλ με σουτ του που αποκρούστηκε. Στο 82ο λεπτό ο Ατανάσοφ είχε σουτ που έδιωξαν οι αντίπαλοί του και στο 85' ο Βενετικίδης έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Μπαρτόλο. Στα τελευταία λεπτά παρέμεινε το 1-1.

MVP: Θα βάλουμε τον Βενετικίδη για την επέμβασή του πάνω στον Μπαρτόλο. Το ενδεχόμενο 1-2 θα καταδίκαζε για τα καλά την ΑΕΛ Novibet.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από την ΑΕΛ Novibet ο Πασάς του πρώτου μέρους με το γκολ του. Ο Φεντερίκο Μακέντα για την στιγμή του 0-1 και μόνο.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι μεσοεπιθετικοί της ΑΕΛ Novibet των τελευταίων λεπτών. Με παίκτες όπως ο Σίστο.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αδυναμία του Μπαρτόλο να σκοράρει λίγο πριν το τέλος του ματς. Νικήθηκε από τον γκολκίπερ Βενετικίδη.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ευαγγέλου δέχθηκε τα... πυρά των 2 ομάδων για την φάση του πέναλτι που ακύρωσε. Αρχικά από τους παίκτες της ΑΕΛ γιατί δεν το έδωσε και μετά από εκείνους του Αστέρα γιατί πήρε πίσω την απόφασή του. Υπήρξαν και θέματα με κάρτες και φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ανώτερη η ΑΕΛ Novibet για ένα μεγάλο μέρος στο πρώτο 45λεπτο αλλά όχι αντίστοιχα στο 2ο ημίχρονο. Πολύ καλές φάσεις όμως είχε και ο Αστέρας που προηγήθηκε με το 0-1. Σχετικά δίκαιο το σκορ με βάση την εικόνα των 2 ομάδων.

ΑΕΛ NOVIBET: Βενετικίδης, Ηλιάδης (46' Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Ρόζιτς, Πέρες (74' Σίστο), Ναόρ, Παπαγεωργίου (64' Όλαφσον), Φεριγκρά, Σαγκάλ (84' Κακουτά), Τούπτα και Πασάς (84' Γκαράτε).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλμύρας, Έντερ (88' Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης, Άλχο, Κετού (70' Μουνιόθ), Μπαρτόλο (88' Καλτσάς) και Μακέντα.