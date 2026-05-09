Αντωνόπουλος: «Βαθμός - χρυσάφι, μην παραμυθιαστούμε»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα AKTOR, Γιώργου Αντωνόπουλου, μετά την πολύτιμη ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Το φινάλε της 7ης αγωνιστικής των Play Out θα βρει τον Αστέρα AKTOR πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού! Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έφυγε από τη Λάρισα με πολύτιμο βαθμό και είναι στο +1 από τον Πανσερραϊκό, λίγες μέρες πριν τον μεταξύ τους «τελικό» στην Τρίπολη.

Ο προπονητής των Αρκάδων στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, σε συνάρτηση με το σπουδαίο «διπλό» της Κηφισιάς, όμως έκρουσε... καμπανάκι για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Βαθμός - χρυσάφι αν πάρουμε σαν δεδομένο και τον αγώνα του Πανσερραϊκού. Βγήκαμε από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά πρέπει να ανεβάσουμε στροφές. Αν παρουσιαστούμε όπως σήμερα με τον Πανσερραϊκό θα έχουμε πρόβλημα.

Μην παραμυθιαστούμε. Αν παίξουμε έτσι μην νομίζουμε πως πάρουμε έναν τελικό σαν αυτόν που έρχεται την Τρίτη. Στο πρώτο μέρος ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, στο δεύτερο βελτιωθήκαμε.

Ήμασταν πολύ ευάλωτοι για τα στοιχεία που έχουμε δείξει στα τελευταία ματς. Δεν πιέσαμε καλά, πήρε μέτρα ο αντίπαλος, έφτανε εύκολα μέσα στην περιοχή μας. Πρέπει να τα βελτιώσουμε.

Όλοι συνειδητοποιήσαμε την κρισιμότητα της κατάστασης στα playouts. Βάλαμε παραπάνω ενέργεια και συγκέντρωση. Το ότι έχουμε πάρει 12 βαθμούς δεν πρέπει να μας ξεγελάσει. Την Τρίτη το ματς θα είναι όλη η χρονιά μας».