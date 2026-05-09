Δεν είχε νικητή το παιχνίδι της ομάδας της ΑΕΛ Novibet με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης το απόγευμα του Σαββάτου (1-1).

Ο Μακέντα ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα στο ΑΕΛ Novibet - Αστέρας. Προτού κλείσει το πρώτο 45λεπτο ο Πασάς ήρθε να σκοράρει για το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Στην επανάληψη ο Ευαγγέλου έδωσε αρχικά πέναλτι υπέρ του Μπαρτόλο και του Αστέρα και μετά σε 2ο χρόνο ακύρωσε την απόφασή του (και έπειτα από on field review).

