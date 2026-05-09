Με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Πανσερραϊκού, ο Λέτο βάζει αλλαγή στο ημίχρονο τον Θεοδωρίδη! Ο νεαρός φορ στην επανάληψη κάνει «πράγματα και θαύματα» και με γκολ και ασίστ (Μπένι) υπογράφει τη μεγάλη νίκη της Κηφισιάς (1-2) στις Σέρρες που ισοδυναμεί με παραμονή!

Ανατροπή παραμονής για την Κηφισιά στις Σέρρες! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ανώτερη του Πανσερραϊκού και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του ματς, γύρισε το παιχνίδι, επικράτησε με 2-1 και επί της ουσίας εξασφάλισε την τρίτη της χρονιά σε επίπεδο Stoiximan Super League.

Στους 37 βαθμούς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, στο + 9 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ έχει και την ισοβαθμία κόντρα στους Σερραίους. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Θεοδωρίδης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και προσέφερε γκολ και ασίστ!

Στην επικίνδυνη ζώνη οι Σερραίοι πριν τη ματσάρα - τελικό με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον γηπεδούχο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. O Τιναλίνι στην εστία, με τους Φέλτες, Ντε Μάρκο και Κάλινιν μπροστά του. Λύρατζης δεξί μπακ - χαφ, αριστερό ο Τσαούσης και δίδυμο χαφ Ομεονγκά - Δοϊρανλής. Τριάδα στη γραμμή κρούσης οι Ριέρα, Καρέλης και Ιβάν.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο «κατέβασε» τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέκτοφ, Μποτία και Λαρουσί στην τετράδα της άμυνας. Παρτενέρ του Έμπο στα χαφ ο Αμανί, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Στα «φτερά» Ζέρσον Σόουζα και Μπένι, με φορ τον Χριστόπουλο.

Η Κηφισιά τα έχανε, ο Ιβάν το έβαλε για τον Πανσερραϊκό

Στο πρώτο μέρος η Κηφισιά είχε ευκαιρίες τις οποίες δεν αξιοποίησε, καθώς σε ακόμα ένα ματς της έλειψε μια καλή εκτέλεση, σε αντίθεση με τον Πανσερραϊκό, ο οποίος βρήκε το γκολ και πήρε προβάδισμα.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Ζέρσον Σόουζα πάτησε περιοχή από τα δεξιά, έστρωσε την μπάλα στον Μπένι, ο οποίος με κακό τελείωμα δεν βρήκε εστια. Στο 11' ο Ιβάν πάτησε περιοχή από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα στον Καρέλη, ο οποίος σούταρε στο σώμα του Πέτκοφ. Δευτερόλεπτα αργότερα, από την εκτέλεση του κόρνερ του Ριέρα, ο Ντε Μάρκο πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Καρέλης έπιασε κεφαλιά - ψαράκι, όμως ο Ραμίρεζ απέκρουσε.

Στο 19ο λεπτό ο Μπένι πέρασε φανταστική μπαλιά, ο Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι και σούταρε άουτ με το αριστερό. Στο 25' και πάλι ο Μπένι πέρασε εξαίρετα την μπάλα στον χώρο, αυτή τη φορά προς τον Πόμπο, ο Ισπανός άνοιξε στον Σόουζα, ο οποίος γύρισε από τα δεξιά, ο Μπένι σούταρε και ο Τιναλίνι απέκρκουσε.

Οι Σερραίοι «τιμώρησαν» την αστοχία της Κηφισιάς στο 28ο λεπτό. Υπέροχη μπαλιά του Δοϊρανλή, ο Ριέρα έκανε το γυρίσμα μέσα από την περιοχή, ο Ιβάν πρόλαβε τον Μποτία και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 1-0. Η Κηφισιά έχασε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή τη φορά στο 35ο λεπτό, όταν ο Αμανί έβγαλε τετ α τετ τον Χριστόπουλο και ο Τιναλίνι τον νίκησε με το πόδι.

Ανατροπάρα με υπογραφή Θεοδωρίδη

Στο δεύτερο μέρος ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε τριπλή αλλαγή με τον Ρουκουνάκη στο πλευρό του Μπένι στα χαφ και τον Ταβάρες στο αντίθετο φτερό από τον Ζέρσον Σόουζα, κάνοντας ακόμα πιο επιθετική και ανώτερη την ομάδα του και στην κορυφή τον Θεοδωρίδη, ο οποίος έκανε τη διαφορά με γκολ και ασίστ!

Η Κηφισιά βρήκε το γκολ που άξιζε στο 63ο λεπτό. Ο Κονατέ έφυγε από τα δεξιά, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Θεοδωρίδης με πλασέ εξ επαφής ισοφάρισε σε 1-1. Στο 70ο λεπτό ο Κονατέ πέρασε την μπάλα στην περιοχή στον Θεοδωρίδη, ο οποίος στόχησε με διαγώνιο σουτ.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή που... φαινόταν βάσει της εικόνας των δυο ομάδων, στο 85ο λεπτό. Φοβερή ενέργεια του Θεοδωρίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Ντε Μάρκο, με μια ντρίμπλα απέφυγε τον Λύρατζη, έφυγε στο χώρο ταχύτατα, έκανε το γύρισμα και ο Μπένι με σουτ έκανε το 1-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή παραμονής.

MVP: Ο Θεοδωρίδης ήταν ο game-changer. Ήρθε από τον πάγκο και καθάρισε το ματς με γκολ και ασίστ, ενώ με τις ενέργειες του έκανε... πάρτι στην άμυνα των Σερραίων.

Στο ύψος του: Φανταστικό ματς από τον Μπένι, όντας, μαζί φυσικά με τον Πόμπο, οι κινητήριο μοχλοί της ποδοσφαιρικής «μηχανής» του Λέτο.

Αδύναμος κρίκος: Κακό ματς από τον Ομεονγκά στη μεσαία γραμμή. Κυριάρχησε στο κέντρο η Κηφισιά.

Γκάφα: Ο Ντε Μάρκο προσπάθησε να εκμαιεύσει φάουλ στην καθαρή επαφή του Θεοδωρίδη και έχασε την μπάλα στη φάση που ήρθε το 1-2.

Στραγάλι: Πολλά παράπονα από την Κηφισιά από τη διαιτησία του Γιάννη Παπαδόπουλου, κυρίως για κάποια... εύκολα φάουλ που υπέδειξε.

Το ταμείο του Gazzetta: Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στις Σέρρες. Η ανώτερη Κηφισιά «πάτησε» τον Πανσερραϊκό, πήρε πανάξια νίκη και δικαιότατα θα αγωνίζεται και του χρόνια στα «σαλόνια».