Κηφισιά: Η αιχμηρή ανακοίνωση στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό για τη διαιτησία
Η Κηφισιά είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, στο οποίο βρέθηκε να χάνει με 1-0. Μάλιστα το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έβγαλε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ανακοίνωση στο ημίχρονο, αφήνοντας αιχμές.
Θυμίζουμε πως διαιτητής είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, με VAR τον Φώτη Πολυχρόνη από την Πιερία.
Η ανάρτηση της Κηφισιάς
«Ουδεμία έκπληξη...
Ο γνωστός και μη εξαιρετέος επί σειρά ετών συνονόματος…
Τα κάνει όλα και συμφέρει...».
