Η Κηφισιά στην ανάπαυλα του αγώνα με τον Πανσερραϊκό εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Μακεδόνα διαιτητή, Ιωάννη Παπαδόπουλου.

Η Κηφισιά είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, στο οποίο βρέθηκε να χάνει με 1-0. Μάλιστα το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έβγαλε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ανακοίνωση στο ημίχρονο, αφήνοντας αιχμές.

Θυμίζουμε πως διαιτητής είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, με VAR τον Φώτη Πολυχρόνη από την Πιερία.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Ουδεμία έκπληξη...

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος επί σειρά ετών συνονόματος…

Τα κάνει όλα και συμφέρει...».