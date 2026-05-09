Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Κυριακής (10/5, 19:30) με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (10/5, 19:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική των Playoffs και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και θα παίξουν τα ρέστα τους όσον αφορά τις πιθανότητες για τον τίτλο, αφού βρίσκονται στο -6 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία την ίδια ώρα θα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

Στο πλαίσιο αυτό ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στην αποστολή του ντέρμπι, βάζοντας «μέσα» τον Κλέιτον, τον Βέζο, αλλά και τον νεαρό Λιατσικούρα.

Βέβαια, στις επιλογές βρίσκονται 25 ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και οι 7 μη κοινοτικοί, κάτι που σημαίνει πως ο «Μέντι» θα κόψει δυο εξ αυτών αύριο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.