Ολυμπιακός: Χρειάζεται ποδοσφαιρικός και προπονητικός εγωϊσμός
Ο Ολυμπιακός στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του με τον ΠΑΟΚ, όλα τη φετινή σεζόν, τρία πρωταθλήματος κι ένα Κυπέλλου, έχει τρεις ήττες (δύο εκτός και μία εντός) και μία ισοπαλία (εντός). Πρόκειται για ιστορικό, αρνητικό ρεκόρ στα ντέρμπι με τον Δικέφαλο του Βορρά.
Χρειάζεται ποδοσφαιρικός εγωϊσμός από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και προπονητικός εγωϊσμός από τον Μεντιλίμπαρ. Για να σταματήσει αυτή η σειρά των τραγικών αποτελεσμάτων κόντρα στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Άλλωστε, αν δεν σταματήσει, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να ετοιμάζονται για τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ από τις 23 Ιουλίου. Ο δε Μεντιλίμπαρ θα έχει γίνει από τον Λουτσέσκου, ό,τι είχε γίνει την περασμένη σεζόν ο Αλμέϊδα στην ΑΕΚ από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος συνεχώς τον κέρδιζε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.
Ο Ζίφκοβιτς μαζί με τον Κωνσταντέλια, αλλά και όποιους παίζουν στην επίθεση του ΠΑΟΚ, ακόμη κι ο πιτσιρικάς Μύθου, έχουν κάνει την ομάδα του Ολυμπιακού να υποφέρει φέτος, βάζοντας της εφτά γκολ. Ειδικά ο αριστεροπόδαρος Σέρβος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Κι ακόμη ειδικότερα επί εποχής Μεντιλίμπαρ, καθώς έχει πέντε γκολ κι εννιά ασίστ σε εννιά παιχνίδια στα οποία έχει παίξει (στα προηγούμενα 15 παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό είχε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ).
Αυτό σημαίνει πως κάτι δεν κάνει καλά ο Ολυμπιακός και δίνει άφθονους χώρους στον Ζίφκοβιτς, ο οποίος τελικά του κάνει τη ζημιά σε κάθε παιχνίδι.
Χρειάζεται ποδοσφαιρικός εγωϊσμός από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και προπονητικός εγωϊσμός από τον Μεντιλίμπαρ. Για να σταματήσει αυτό το απίστευτο σερί του Ζίφκοβιτς, αλλά και των άλλων συμπαικτών του. Κι είναι και μέσα στο Καραϊσκάκη, αυτό το τελευταίο φετινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Άσχετο: Για όποιον δεν το έχει παρατηρήσει, από τότε που καθιερώθηκαν τα πλέϊ οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή, δηλαδή για έβδομη σεζόν φέτος, ο Ολυμπιακός τερματίζει είτε πρώτος, είτε τρίτος! Ποτέ δεύτερος η, τέταρτος. Ήταν τέσσερις φορές πρώτος και δύο φορές τρίτος.
Ο Ισπανός διαιτητής Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι ένας διαιτητής με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει τρεις ισοπαλίες σε τρία παιχνίδια! Μία στην Κύπρο με τον Απόλλων Λεμεσού (1-1) και δύο με τον ΠΑΟΚ, πάλι, στο Καραϊσκάκη (1-1 και 0-0).
Ο δε ΠΑΟΚ με τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει τις δύο εκτός έδρας ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό και μία νίκη στην Τούμπα, τη φετινή σεζόν με τη Ριέκα (5-0).
Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.